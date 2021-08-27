"Совет Матерей" отправил гуманитарную помощь детям Донбасса

Фото: Анна Никитина
Общероссийская общественная организация "Совет Матерей" отправила детям Донбасса груз гуманитарной помощи. В акции приняли участие многие известные люди России.
"На граждан России, живущих в этих республиках, распространяются некоторые российские льготы и выплаты для семей и детей. Например, они получают материнский капитал, но, к сожалению, 10 тысяч (выделенные Владимиром Путиным. – Прим. ред.) для подготовки к школе не получат, поскольку в законе сказано, что выплата предоставляется только проживающим на территории Российской Федерации", – отметила Татьяна Буцкая.
Собранная гуманитарная помощь была отправлена в Новоазовск, где все еще обстреливают территории. Но, по словам Буцкой, это не должно влиять на право детей на День знаний.
"Передайте всем детям Донбасса, чтобы они хорошо учились и слушали родителей", – попросил режиссер Карен Шахназаров, передавая волонтерам пакеты со школьными принадлежностями, собранные на "Мосфильме".
Отправку гуманитарной помощи прокомментировал общественный деятель, экономист Алексей Яшин. Он уточнил, что сейчас на Донбассе ситуация все еще остается непростой, однако, несмотря на это, дети должны встретить День знаний с радостью.
Ранее стало известно, что социальные гарантии, обеспечивающие одеждой, питанием, медицинской помощью, учебниками и бесплатным проездом, планируют распространить на детей-сирот, обучающихся в школах России. Михаил Мишустин отметил, что отметил, что по сути оставшиеся без попечения родителей студенты находятся на полном государственном обеспечении.
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