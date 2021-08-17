"Совет матерей" добился возвращения платформе "Перово" исторического названия

Фото: Ирина Уварова

Железнодорожной платформе в Перово вернут историческое название. Соответствующий приказ поступил в приемную общественной организации "Совет матерей". Возвращение исторического названия – результат кампании по сбору подписей, развернутой общественниками в апреле этого года.

"Не найдя поддержки в других инстанциях, инициативная группа перовчан обратилась в приемную "Совета матерей" с просьбой донести до железнодорожного руководства их требования. Я изучила вопрос и выяснила, что переименование противоречит логике – как исторической, так и фактической", – заявила лидер "Совета Матерей" Татьяна Буцкая.

Она пояснила, что столичные краеведы обнаружили грубое нарушение истории, поскольку крупный район в Перово и одноименная станция просуществовали вместе более ста лет. Чухлинка же была небольшой деревней. Таким образом, переименование платформы не имело исторического обоснования.

Подтвердив слова инициативных местных жителей, волонтеры "Совета матерей" организовали кампанию по сбору подписей. Более 6 тысяч неравнодушных горожан поддержали предложение о возвращении станции в "Перово" первоначального названия.

Письмо с подписными листами Татьяна Буцкая направила в Дептранс. В ответ глава департамента Максим Ликсутов пообещал разобраться в вопросе. В итоге в приемную "Совета матерей" поступил официальный ответ из РЖД, подписанный гендиректором "Российских железных дорог" Олегом Белозеровым. К письму была приложена копия приказа о возвращении платформе "Перово" исторического названия.

Буцкая отметила, что победа стала возможной благодаря слаженным действиям жителей Перово, волонтеров "Совета матерей" и городских чиновников.

Ранее лидер "Совета матерей" Татьяна Буцкая предложила новые стандарты для реновационных домов. По ее мнению, важно ввести семейный стандарт дворовой территории. То есть предусмотреть наличие сертифицированных детских площадок, обеспечить отсутствие машин рядом с детскими зонами и позаботиться о возможности комфортного и безопасного перемещения с коляской. А также приспособить все вводимые в эксплуатацию дома для людей с ограниченными возможностями.