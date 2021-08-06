Буцкая предложила повысить стандарты для реновационных домов

Фото: Дмитрий Нигматулин
Лидер "Совета матерей" Татьяна Буцкая предложила новые стандарты для реновационных домов. Она оценила ход работ в ВАО и ЮВАО и рассказала о стандартах, которым должны соответствовать дома, возводимые в рамках реновации.
Восточный и Юго-восточный административные округа Москвы вышли в лидеры по строительству жилья в рамках программы реновации. Там должны возвести около 100 многоэтажек.
Лидер "Совета матерей" заявила, что программа должна укладываться в сроки и быть максимально удобной для жильцов. Для исполнения второго пункта Буцкая предложила повысить стандарты, предъявляемые к реновационным домам.
По ее мнению, важно ввести семейный стандарт дворовой территории. То есть предусмотреть наличие сертифицированных детских площадок, обеспечить отсутствие машин рядом с детскими зонами, а также позаботиться о возможности комфортного и безопасного перемещения с коляской.
Буцкая добавила, что все вводимые в эксплуатацию жилые дома должны быть максимально приспособлены для людей с ограниченными возможностями, соответствуя концепции безбарьерной среды.
Лидер "Совета матерей" полагает, что подобные высокие стандарты должны распространяться не только на объекты программы реновации, но и на все новостройки столицы.
Всего с начала года в Москве ввели в эксплуатацию 42 дома, построенных по программе реновации. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. За семь месяцев в столице были расселены 10,6 тысячи москвичей. Более 3 тысяч из них уже получили новое жилье.
"Жизнь в большом городе": московские стройки
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