Кузнецова предложила ввести психологическую помощь для родителей детей с инвалидностью

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова поддержала инициативу о психологическом сопровождении родителей детей с инвалидностью, предложив включить данную идею в предвыборную программу партии "Единая Россия". Об этом Кузнецова заявила в ходе круглого стола в штабе общественной поддержки партии.

Предложение ввести психологическую помощь родителям детей с инвалидностью поступило от благотворительного фонда в Калуге.

"Здесь очень важно готовить специалистов, которые будут работать со всей семьей – не только с ребенком, но и с родителями", – сказала Кузнецова, подчеркнув, что считает инициативу достойной включения в народную программу партии.

Председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая добавила, что у родителей детей с инвалидностью "есть две горячие точки".

"Первая точка – это когда они узнают, что ребенок болеет, что, к сожалению, ребенок с инвалидностью, вторая горячая точка – это когда ребенку исполняется восемнадцать лет", – пояснила Буцкая.

По ее словам, после наступления совершеннолетия ребенка с инвалидностью появляются трудности при оформлении опеки. Процесс может занимать несколько месяцев, и все это время семья не получает положенное пособие.

Ранее сенатор РФ Инна Святенко заявила, что площадка штаба общественной поддержки "Единой России" стала местом для открытого диалога партии и избирателей. Появившиеся в ходе общественных дискуссий инициативы планируют включать в предвыборную программу партии.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список партий, участвующих в выборах, можно посмотреть на сайте ЦИК.