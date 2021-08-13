"Совет матерей" поможет детям Донбасса пойти в школу

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Лидер общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая заявила, что волонтеры помогут семьям Донбасса собрать детей в школу к 1 сентября. Собрать необходимые школьные принадлежности планируется за две недели, чтобы груз успел дойти до места назначения до начала учебного года.

В сборе помощи принимают участие добровольцы со всех регионов страны. Помимо канцелярских принадлежностей, детям отправят российские учебники истории.

Буцкая пояснила, что для российских семей с детьми школьного возраста правительство подготовило выплаты в размере 10 тысяч рублей. Однако из-за ограничений российские граждане в Донбассе эту помощь получить не смогут.

"Мы в "Совете матерей" решили, что мамам и папам Донбасса тоже надо помочь подготовить детей к школе. Сейчас волонтеры организации по всей стране собирают школьные принадлежности, которые нужны детям для обучения. Там живет много наших соотечественников, имеющих российские паспорта", – заявила она.

Кроме того, лидер организации сообщила, что планируется открытие регионального представительства "Совета матерей" в Донбассе. По ее словам, это поможет учитывать интересы российских семей, проживающих в Донецкой и Луганской республиках.

Ранее Буцкая рассказала, как получить дополнительные бонусы к президентским выплатам на школьников от российских банков. Она также рассказала об исследовании специалистов ОНФ, согласно которому ряд российских банков предложил клиентам бонусы за перечисление выплат.

Таким образом, к 10 000 рублей могут добавиться от 1 000 до 2 000 рублей.

