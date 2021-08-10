Татьяна Буцкая рассказала о механизме открытия домашних детских садов в Москве

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Глава Совета матерей Татьяна Буцкая рассказала, как организовать детский сад у себя в доме. Об этом она сообщила в ходе встречи с жительницами Восточного и Юго-Восточного округов столицы.

"Родители могут открыть семейный детский сад и заняться воспитанием, обучением и присмотром за детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет", – уточнила Буцкая.

По ее словам, для открытия такого детсада достаточно прикрепиться к муниципальному учреждению. Питание и медобслуживание при этом будут оплачиваться из бюджета.

Людям, которые возьмут на себя роль воспитателей, должна выплачиваться зарплата и начисляться стаж.

"Пожалуй, самое серьезное препятствие состоит в том, что работник семейного детского сада по образованию должен быть педагогом. Однако переподготовка занимает не больше года", – подчеркнула общественный деятель.

По ее мнению, такое решение стало бы хорошим выходом для родителей, которые не смогли отправить ребенка в детский сад из-за нехватки мест.

Ранее Буцкая рассказала, как получить дополнительные бонусы к президентским выплатам на школьников от российских банков. Она также рассказала об исследовании специалистов ОНФ, согласно которому ряд российских банков предложил клиентам бонусы за перечисление выплат.

Таким образом, к 10 000 рублей могут добавится от 1 000 до 2 000 рублей.