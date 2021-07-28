Проект "Содействие занятости" помогает молодым мамам на рынке труда – Буцкая

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Лидер общественной организации "Совет Матерей" Татьяна Буцкая заявила, что у молодых мам в декрете появилась возможность оставаться востребованными на рынке труда. Повысить свою профессиональную привлекательность они могут с помощью проекта "Содействие занятости".

По словам Буцкой, теперь у молодых женщин в декрете есть возможность пройти обучение и получить новую востребованную специальность, повысить свою квалификацию и даже открыть собственный бизнес. Благодаря проекту "Содействие занятости" мамы стали увереннее чувствовать себя на рынке труда.

"Государственная программа реализуется в рамках нацпроекта "Демография". Обучение бесплатное и предполагает выплату стипендии, курсы учитывают особенность каждого региона и ориентируются на самые дефицитные профессии, после обучения гарантировано трудоустройство", – отметила она.

Чтобы попасть на обучение, надо открыть раздел "Пройти обучение в рамках федерального проекта "Содействия занятости" на портале "Работа в России", заполнить заявку, и через две недели придет направление на курсы.

Ранее лидер "Совета матерей" предложила платить прожиточный минимум ухаживающим за людьми с инвалидностью. Она также предложила проработать вопрос над расширением льготного списка жизненно необходимых лекарств для людей с ограниченными возможностями.