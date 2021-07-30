Буцкая рассказала, как получить бонусы к президентским выплатам на школьников

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Председатель общественной организации "Совет матерей", эксперт ОНФ Татьяна Буцкая рассказала, как получить дополнительные бонусы к президентским выплатам на школьников от российских банков.

"На сайте госуслуг уже заполнена форма заявления на данную выплату на каждого школьника и отправлено приглашение. Нужно лишь проверить корректность данных, и заявление направляется в ПФР", – отметила она.

Буцкая также рассказала об исследовании специалистов ОНФ, согласно которому ряд российских банков предложил клиентам бонусы за перечисление выплат. Таким образом, к 10 000 рублей могут добавится от 1 000 до 2 000 рублей.

Клиентам Сбербанка положено 1 000 бонусных рублей в Сбермаркете и столько же в СберМегаМаркете. ВТБ и Альфа-банк также выплатят по 1 000 рублей. Клиенты Газпромбанка, которые оформят выплаты на "Умную карту" получат удвоенный кешбэк и 6 % годовых к остатку на счете. Росбанк предоставит 1 500 рублей на карту "Можно все". Клиентов Уралсиба и Почта Банка также ждут бонусы.

Ранее Владимир Путин поручил правительству досрочно, с 2 августа, начать осуществление единовременных выплат родителям школьников в размере 10 тысяч рублей.

Первоначально планировалось, что проведение выплат начнется с 16 августа, однако президент предложил начать их ранее намеченного срока, чтобы люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться к новому учебному году.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в свою очередь, доложил Путину, что для начала выплат с 2 августа технически все готово.

