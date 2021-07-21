В ГД призвали решить вопрос с выплатами пособий родителям, получающим алименты

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб призвала решить вопрос с выплатами пособий на детей от 8 до 17 лет родителям-одиночкам, получающим алименты. С соответствующим предложением она обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Об этом сообщает RT.
Парламентарий объяснила, что, согласно принятому 1 июля постановлению, на ежемесячное пособие могут претендовать родители, получающие алименты на основании судебного решения, однако в тексте документа не идет речи о тех, кто имеет нотариально заверенное алиментное соглашение. Она отметила, что получает много обращений с указанием на неправомерность такого решения в отношении лиц, урегулировавших вопрос алиментов в досудебном порядке.
"В целях гармонизации подзаконного нормативного акта мною было направлено обращение в адрес Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Полученный мною ответ не разъясняет причину ущемления прав граждан, решивших вопрос выплаты алиментов путем заключения соглашения в досудебном порядке. На основании изложенного прошу Вас рассмотреть правомерность внесения изменения в указанное постановление", – написала Бессараб.
С 1 июля Пенсионный фонд России начал принимать заявления на новые пособия вставшим на учет в ранние сроки беременным и неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет.
Размер обеих выплат зависит от установленного в регионе прожиточного минимума. Неполные семьи смогут получить 50% прожиточного минимума ребенка, а беременные женщины – 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого.
С 1 июля неполные семьи с детьми будут получать ежемесячное пособие
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