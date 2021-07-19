В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам пособие за вакцинацию

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Депутат Госдумы Василий Власов предложил доплачивать пенсионерам за прививку от коронавируса. Об этом сообщает RT.

По мнению парламентария, в отдельных регионах РФ предпринимают шаги для материального стимулирования вакцинации, однако требуется централизованное решение.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19", – написал Власов в обращении на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Депутат подчеркнул, что данная инициатива может сыграть важную роль в поддержке и стимулировании программы вакцинации среди старшего поколения.

В мае 2021 года депутат Госдумы Иван Сухарев выступал с предложением ввести в РФ единовременное пособие для пенсионеров на покупку средств индивидуальной защиты. Предполагалось, что выплата должна быть ежегодной.

