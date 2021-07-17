Финансист рассказала о новых выплатах для некоторых категорий пенсионеров

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Новые выплаты полагаются некоторым категориям пенсионеров с 2022 года, рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова в интервью РИА Новости.

Специалист сообщила, что со следующего года каждый пенсионер начнет получать выплату не ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. В случае, если размер пенсии будет ниже показателя, пенсионеру положена доплата до величины минимальной пенсии.

Кроме того, со следующего года 25% надбавка к фиксированной пенсии не потребует ежегодного подтверждения.

Финогенова также напомнила, что с 2022 года пенсию станет возможно оформить через портал "Госуслуги".

"Пенсия автоматически, без обращения в ПФР, будет назначаться безработным за два года до наступления официального пенсионного возраста, с момента, когда Центр занятости населения выдал предложения о направлении гражданина на досрочную пенсию по старости; а также инвалидам, которым положена социальная или трудовая пенсии по старости по достижению ими пенсионного возраста", – рассказала Финогенова.

Ранее правительство РФ издало постановление, которым утвердило правила выплаты надбавки к пенсии работникам сельского хозяйства, занятым в отрасли не менее 30 лет. Претендовать на нее смогут в том числе и те граждане, которые по тем или иным причинам в итоге уехали жить в город. Надбавку получат в том числе агрономы, технологи, инженеры и ветеринарные врачи, если их местом занятости было сельскохозяйственное предприятие.