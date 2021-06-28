Правительство утвердило надбавки к пенсии для сельских работников с большим стажем

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Правительство РФ издало постановление, которым утвердило правила выплаты надбавки к пенсии работникам сельского хозяйства, занятым в отрасли не менее 30 лет. Претендовать на нее смогут в том числе и те граждане, которые по тем или иным причинам в итоге уехали жить в город. Об этом сообщает РИА Новости.

"По поручению президента правительство утвердило правила выплаты надбавки к пенсии для граждан, которые не менее 30 лет проработали в сельском хозяйстве. Ее размер составляет 25%", – пояснил глава кабмина Михаил Мишустин, добавив, что выплачивать ее начнут уже с начала 2022 года.

Он уточнил, что надбавку получат в том числе агрономы, технологи, инженеры и ветеринарные врачи, если их местом занятости было сельскохозяйственное предприятие. Всего в списке более 500 профессий.

При этом, по словам Мишустина, надбавка также положена и жителям городов, когда-то работавшим в агропромышленном комплексе, поскольку они переезжают в города по разным причинам и это не должно сказываться на положенных им выплатах.

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму в конце марта текущего года. Раньше льгота в виде 25% надбавки к страховой пенсии по старости и инвалидности для жителей села прекращала действовать при переезде в город.

По мнению авторов документа, данная норма является несправедливой. Они отмечали, что переезд, как правило, обусловлен объективными причинами, возникающими в связи с достижением глубоко преклонного возраста: граждане вынуждены переезжать на новое место жительства в связи с тяжелым состоянием здоровья и необходимостью получения ухода со стороны родных и близких.

