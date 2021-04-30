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Общество

12:40

Кураторы групп в колледжах будут получать доплаты с 1 сентября

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Кураторы групп в российских колледжах будут получать доплаты в пять тысяч рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании коллегии Минпросвещения РФ. Новые правила вступят в силу с 1 сентября.

Голикова напомнила, что доплату за классное руководство осенью – зимой 2020 года в таком же размере получили 810 тысяч учителей. Она подчеркнула, что инициатива по доплате реализована по поручению президента РФ.

Ранее руководитель департамента образования и науки Москвы Александр Молотков сообщал, что в новом бюджете Москвы на 2021 год предусмотрено выделение 8,3 миллиарда рублей на выплату городского вознаграждения классным руководителям. Кроме того, на эти же цели перечислят 3,4 миллиарда рублей из федерального бюджета.

За участие в развитии проекта "Московская электронная школа" также предусмотрена надбавка. На нее выделено 9,7 миллиарда рублей. Ожидается, что в этом году ее будут получать около 62 тысяч человек.

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