В ГД внесли проект о сохранении надбавки к пенсиям для тружеников села

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Группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о сохранении надбавки к пенсии для тружеников села. Об этом сообщает РИА Новости.

Изменения будут внесены в закон "О страховых пенсиях". Льготу хотят ввести для специалистов со стажем более 30 лет, даже если они больше не проживают в сельской местности.

Авторы законопроекта указали на то, что в 2013 году одна из норм законодательства РФ подразумевала 25-процентную надбавку к страховой пенсии по старости и инвалидности для жителей села. При этом ранее льгота прекращала действовать при переезде.

"Считаем данную норму социально несправедливой, ведь переезд, как правило, обусловлен объективными причинами, возникающими в связи с достижением глубоко преклонного возраста: граждане вынуждены переезжать на новое место жительства в связи с тяжелым состоянием здоровья и необходимостью получения ухода со стороны родных и близких", – указано в пояснительной записке.

В министерстве труда и социальной защиты РФ ранее рассказали, что за последние пять лет средний размер пенсии в стране вырос более чем на 3 тысячи рублей. На 1 января средний уровень пенсионного обеспечения составил 15 744 рубля.

