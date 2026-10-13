Подростка задержали по подозрению в убийстве сверстника в общежитии в Кабардино-Балкарии

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В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело против несовершеннолетнего, подозреваемого в убийстве сверстника, сообщили в следственном управлении СК России по региону.

По предварительной версии, 12 октября в общежитии на 1-м Промышленном проезде в Нальчике между подростками произошел конфликт. Во время ссоры подозреваемый 2009 года рождения ударил сверстника ножом в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался.

Дело квалифицировали по статье 105 УК РФ ("Убийство"). В ведомстве отметили, что подозреваемый задержан. Сейчас проводятся следственные действия для сбора и закрепления доказательств. Прокуратура Кабардино-Балкарии сообщила, что держит расследование уголовного дела под контролем.

Ранее уголовное дело об убийстве возбудили в Великом Новгороде. По предварительной версии, 49-летний мужчина убил своего 84-летнего соседа по больничной палате по приказу "голосов в голове". Обвиняемого арестовали на два месяца.

