Адвокат хозяйки погибшего шпица прокомментировал иск Кучеры на фоне скандала

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Адвокат хозяйки погибшего шпица Татьяны Романовой Денис Зверев прокомментировал судебный конфликт своей доверительницы с Юлией Кучерой, супругой актера Оскара Кучеры. Его слова передает Super.

Инцидент произошел в середине августа в Тверской области. По версии Романовой, американский булли, принадлежащий Кучере, был без намордника и насмерть загрыз ее мини-шпица. Хозяйка погибшего животного заявила, что Кучера скрылась с места происшествия, а позднее потребовала 3,5 миллиона рублей в качестве компенсации.

Кучера, в свою очередь, обратилась в суд с иском к Романовой. Она считает, что ответчица распространила в соцсетях недостоверные сведения о причинах и обстоятельствах конфликта между их питомцами.

Защитник Романовой заявил, что подробно обсуждать претензии пока не готов – с исковыми требованиями он не ознакомился.

"Как ознакомимся с материалами, как увидим, соответственно, дадим комментарии", – пояснил Зверев.

Адвокат подчеркнул, что его доверительница намерена отстаивать свою позицию. Он также заявил, что считает необходимым добиваться ответственности владельцев животных за произошедшее.

Ранее суд зарегистрировал иск актера Павла Прилучного к индивидуальному предпринимателю Нине Лысых с требованием прекратить продажу футболок с его фотографией.

Согласно иску, на одном из маркетплейсов Лысых разместила объявления о продаже футболок с принтом "Павел Прилучный". Однако согласия актера на это получено не было, поэтому артист потребовал обязать предпринимателя прекратить использование изображения, а также взыскать компенсацию за проданный товар.