Россияне рассказали, чем планируют заниматься после выхода на пенсию

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После выхода на пенсию 36% россиян планируют начать заниматься творчеством. Об этом свидетельствуют данные исследования "СберНПФ" и Rambler&Co, сообщает ТАСС.

Почти половина граждан, принявших участие в опросе, заявили, что с детства мечтали о творческой профессии. Каждый десятый хотел стать актером, каждый 17-й – музыкантом, каждый 20-й – певцом, художником, поэтом или писателем.

При этом 85% россиян признались, что их основная профессия не связана с творчеством. Среди причин, по которым это не произошло, назвали нехватку таланта, боязнь недостаточно зарабатывать и запреты родителей.

Помимо этого, 36% заявили, что планируют на пенсии жить на собственные сбережения. Менее четверти участников исследования собираются обходиться только одной пенсией от государства.

"На помощь взрослых детей надеются 7% россиян, 4% уверены, что будут получать дополнительную корпоративную пенсию от бывшего работодателя", – говорится в сообщении.

Ранее Минтруд назвал регионы с самыми высокими пенсиями по старости в России. В лидерах – жители Чукотского и Ненецкого автономных округов, Камчатского края, а также Магаданской области.