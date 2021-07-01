В Минтруде назвали регионы с самыми высокими пенсиями по старости в России

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Самые высокие страховые пенсии по старости в РФ получают жители Чукотского и Ненецкого автономных округов, Камчатского края, а также Магаданской области. Об этом сообщается в докладе о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей в 2020 году, опубликованном на сайте министерства труда.

"В разрезе субъектов Российской Федерации наибольший средний размер пенсии был установлен в Чукотском (27 258,63 рубля) и Ненецком (24 399,89 рубля) автономных округах, Камчатском крае (23 435,97 рубля), Магаданской области (23 442,32 рубля)", – утверждается в докладе.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что предложение ЦБ, разработанное совместно с ведущими негосударственными пенсионными фондами, по реформе пенсионной системы без разъяснительной работы и стимулирующих инструментов будет реализовано слабо. Также парламентарий назвал ошибочным решение о включении в систему обязательного пенсионного страхования накопительной пенсии. По его мнению, она должна быть добровольной.

