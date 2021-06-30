В Госдуме оценили предложенную Центробанком новую пенсионную реформу

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Предложение ЦБ, разработанное совместно с ведущими негосударственными пенсионными фондами, по реформе пенсионной системы без разъяснительной работы и стимулирующих инструментов будет реализовано слабо. Такое мнение в интервью "Ленте.ру" высказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Во-первых, пенсионной реформой это назвать нельзя. Во-вторых, уже на протяжении нескольких лет Центральный банк в связи с тем, что накопительная пенсия заморожена, пытается вместе с негосударственными пенсионными фондами и Минфином сделать ее добровольной для того, чтобы дать дополнительный источник дохода для негосударственных пенсионных фондов", – отметил он.

Также парламентарий назвал ошибочным решение о включении в систему обязательного пенсионного страхования накопительной пенсии. По его мнению, она должна быть добровольной.

Ранее Центробанк и НПФ подготовили новую пенсионную реформу. Концепция призвана стимулировать россиян быть активнее при накоплении пенсии.

До этого стало известно о планах внести в Госдуму законопроект о выплате пособий по безработице предпенсионерам. По мнению депутатов "Справедливой России", предпенсионерам следует выплачивать пособие по безработице в размере 12 130 рублей в месяц.

