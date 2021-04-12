В Госдуму планируют внести законопроект о выплате пособий по безработице предпенсионерам

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Депутаты от партии "Справедливая Россия" готовят законопроект, согласно которому предпенсионеры будут получать пособие по безработице в размере 12 130 рублей в месяц. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

"Из-за пенсионной реформы около 13 миллионов наших граждан в ближайшие годы окажутся вне системы пенсионного обеспечения. Это так называемые предпенсионеры, из них не менее 60%, по экспертным оценкам, рискуют стать безработными и в результате просто нищими", – сказал глава партии Сергей Миронов.

Он отметил, что после 50 лет непросто устроиться на новое место работы, а правительство до сих пор не озаботилось программой занятости и поддержки этих людей.

Миронов подчеркнул, что предпенсионеры должны получать максимальное пособие ровно столько времени, сколько находятся в поиске новой работы.

Ранее эксперты объяснили, что делать предпенсионерам, если они не могут найти работу. Отмечалось, что за два года до наступления пенсионного возраста можно оформить досрочную пенсию.