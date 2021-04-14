Профсоюзы предложили замедлить повышение пенсионного возраста

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Повышение пенсионного возраста необходимо замедлить, а пенсии работающим пенсионерам индексировать. Об этом говорится в проекте постановления генерального совета Федерации независимых профсоюзов России.

Руководство ФНПР при ведении переговоров с правительством будет настаивать на совершенствовании социально-экономической политики России. В частности, пенсионный возраст для всех категорий граждан не должен повышаться быстрее, чем на три месяца за один календарный год.

Также профсоюзы настроены добиться исключения работников Крайнего Севера и приравненных к нему территорий из повышения пенсионного возраста и включить лекарственное обеспечение в систему обязательного медицинского страхования.

В ФНПР считают, что каждый гражданин имеет право на получение бесплатного профессионального образования, а минимальное пособие по безработице должно быть увеличено до прожиточного минимума трудоспособного человека по региону. При этом размер максимального пособия должен соответствовать среднемесячной начисленной зарплате работников организаций в регионе.

Ранее с предложением отменить пенсионную реформу выступил народный артист России Дмитрий Певцов. По словам актера, границы пенсионного возраста необходимо вернуть к 55 и 60 годам.