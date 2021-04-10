Дмитрий Певцов выступил с предложением отменить пенсионную реформу

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Народный артист России Дмитрий Певцов заявил о необходимости отмены пенсионной реформы, сообщает Агентство "Москва".
По словам актера, границы пенсионного возраста необходимо вернуть к 55 и 60 годам.
"Пенсионная реформа лишила множество россиян права на пенсию. Я бы даже сказал – права на жизнь. Мужики вкалывают, тянут семьи, в 32 регионах нашей страны половина мужчин просто не доживает до 65 лет. Да и в Москве ситуация не сильно отличается. Большинство не сможет пожить в свое удовольствие и понянчиться с внуками на пенсии. Надо не повышать, а снижать пенсионный возраст для россиян, вернуть нам право на жизнь", – отметил Певцов.
Он добавил, что пенсионная реформа направлена против людей. По его мнению, платить налоги в России необходимо корпорациям.
"Подумайте еще вот о чем: работающие дедушки и бабушки – удар по демографии страны. Они не могут посидеть с внуками и помочь молодым родителям – те выбирают карьеру, и мы снова оказываемся в демографической пропасти. Верните бабушек и дедушек внукам, дайте людям пожить!" – заключил Песков.
Ранее представители "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект о снижении возраста выхода на пенсию. Там предложили вернуть возраст выхода граждан на пенсию на прежний уровень.
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