В ГД снова внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov
Законодательное собрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2022 года. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий этой категории граждан. По мнению авторов инициативы, такая мера чрезвычайно негативно повлияла на их финансовое положение и вызвала значительное снижение покупательной способности населения.
"Законопроектом предусмотрен возврат к индексации пенсий для работающих пенсионеров в 2022 году", – говорится в пояснительной записке.
По данным парламентариев, реализация данного законопроекта в 2022 году вызовет необходимость дополнительных расходов Пенсионного фонда России (ПФР) в размере около 400 миллиардов рублей.
Ранее Госдума отклонила три законопроекта от оппозиционных партий, которые предлагали вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. По оценкам бывшего главы ПФР Антона Дроздова, на это в минувшем году потребовалось бы 368 миллиардов рублей. Таких денег нет, уточнил он.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: