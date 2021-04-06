В ГД снова внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

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Законодательное собрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2022 года. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий этой категории граждан. По мнению авторов инициативы, такая мера чрезвычайно негативно повлияла на их финансовое положение и вызвала значительное снижение покупательной способности населения.

"Законопроектом предусмотрен возврат к индексации пенсий для работающих пенсионеров в 2022 году", – говорится в пояснительной записке.

По данным парламентариев, реализация данного законопроекта в 2022 году вызовет необходимость дополнительных расходов Пенсионного фонда России (ПФР) в размере около 400 миллиардов рублей.

Ранее Госдума отклонила три законопроекта от оппозиционных партий, которые предлагали вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. По оценкам бывшего главы ПФР Антона Дроздова, на это в минувшем году потребовалось бы 368 миллиардов рублей. Таких денег нет, уточнил он.