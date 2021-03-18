В России предложили учредить должность омбудсмена по защите прав пенсионеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Член ОП РФ Султан Хамзаев предложил создать должность федерального уполномоченного по защите прав пенсионеров. Об этом сообщает RT.
Копия письма, в котором предлагается создание данной должности, была направлена премьер-министру Михаилу Мишустину. Как подчеркнул Хамзаев, в Российской Федерации живет порядка 36 миллионов пенсионеров.
Член Общественной палаты напомнил, что часто бывают ситуации, когда представители старшего поколения вынуждены обращаться в суды, чтобы добиться полагающихся выплат, льгот. По его словам, не все пожилые люди могут сами пойти в суд, в том числе из-за возраста. Кроме того, не у всех есть возможность оплачивать работу юриста.
Появление должности федерального омбудсмена по защите прав пенсионеров с представительствами во всех региона, по мнению общественного деятеля, поможет в решении вопроса.
"В связи с этим прошу вас поддержать учреждение в России должности федерального уполномоченного по защите прав пенсионеров", – следуют из обращения Хамзаев к российскому премьер-министру.
Ранее эксперт обозначил сроки новой индексации пенсий. Евгений Биезбардис пояснил, что в 2021 году увеличение составит 3,4%.
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