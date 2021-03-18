Эксперт обозначил сроки новой индексации пенсий

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Новая индексация социальных пенсий должна пройти 1 апреля. Об этом сообщил руководитель Центра аналитики НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис в интервью агентству "Прайм".
Эксперт пояснил, что в указанный срок будет проиндексирована социальная пенсия по старости, инвалидности, потере кормильца. Кроме того, индексация коснется выплат детям, чьи родители неизвестны.
"Социальную пенсию получают порядка 3,2 миллиона россиян. Повышение производится ежегодно по прогнозному индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год", – рассказал аналитик.
Он пояснил, что в 2021 году увеличение составит 3,4%. Таким образом, среднегодовой размер социальной пенсии достигнет 10 183 рублей.
Специалист отметил, что выплаты неработающим пенсионерам были проиндексированы выше инфляции в январе текущего года. Среднегодовой размер может увеличиться до 17 443 рублей, спрогнозировал Биезбардис.
Кроме того, в августе ежегодно происходит перерасчет пенсий с учетом уплаченных страховых взносов для работающих пенсионеров. Такую выплату получают свыше 7 миллионов граждан. При этом расчет индексации накопительной пенсии и срочных пенсионных выплат выполнят до 1 мая.
"Негосударственные пенсии индексируются согласно пенсионным правилам каждого НПФ. Обычно это происходит 1 апреля за счет заработанного в предыдущем году инвестиционного результата, но не менее 0% либо иной, предусмотренной договором ставки минимальной гарантированной доходности", – заключил Биезбардис.
Ранее были названы регионы России с самыми высокими пенсиями. В лидерах оказались Татарстан, Белгородская и Воронежская области.
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