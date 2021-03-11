Названы регионы с самыми высокими пенсиями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Эксперты выяснили, в каких регионах России самые высокие пенсии, передает News.ru. Соответствующие данные за 2020 год предоставил Росстат.
Уточняется, что размер средней пенсии в России составляет 15,7 тысячи рублей. При этом из-за особенностей местных экономик в некоторых регионах размер выплат превышает прожиточный минимум. В среднем по стране превышение составляет 57,9 процента.
Например, на 85 процентов выше прожиточного минимума пенсии в Татарстане. На 80 процентов – в Белгородской и Воронежской областях, а также Башкирии, на 78 процентов – в Мордовии.
Наименьшие цифры зафиксированы в Еврейской автономной области, где пенсии превышают прожиточный минимум на 16 процентов, Ненецком автономном округе (+26 процентов), Москве (+26 процентов), Кабардино-Балкарии (+27 процентов) и Камчатском крае (+29 процентов).
Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отметил, что размер пенсий зависит от места работы, а также уровня прожиточного минимума в разных регионах.
"Поэтому, когда говорите о Татарстане, не забывайте о том, что там нефтяная промышленность, соответственно, высокие заработки, учтенный период рабочего времени. Три параметра – стаж, размер заработной платы, размер отчислений – влияют на более высокую пенсию", – отметил Сафонов.
Также он добавил, что высокий размер пенсии не всегда свидетельствует о легкой жизни. Например, расходы в Москве выше, чем в некоторых других регионах, а значит, большие выплаты будут уходить на те же базовые товары.
Ранее сообщалось, что формирование культуры личного инвестирования поможет россиянам рассчитывать на хорошую пенсию в старости.
Накопления могут создавать все граждане вне зависимости от уровня доходов. При этом медленный рост накоплений не должен смущать людей.
Некоторым категориям пенсионеров с 1 февраля повысят пенсию
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