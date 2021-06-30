ЦБ договорился с негосударственными пенсионными фондами о реформировании отрасли – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В России может произойти преобразование системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) в негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). Соответствующих договоренностей достиг Банк России с негосударственными пенсионными фондами (НПФ), передает газета "Коммерсант".
Уточняется, что зампред ЦБ Владимир Чистюхин подчеркнул, что регулятор считает необходимым трансформировать "квазигосударственную системы" ОПС в негосударственное пенсионное обеспечение.
"Граждане наконец-то должны иметь возможность ощутить данные ресурсы как некую свою собственность", – отметил Чистюхин.
В свою очередь, глава пенсионного дивизиона ГК "Регион" Галина Морозова сообщила, что частные фонды обратились в ЦБ с предложением структурировать предполагаемое обновление. Морозова добавила, что новая система будет состоять из трех компонентов: стандартной пенсионной схемы, индивидуальных пенсионных планов, а также корпоративных пенсионных программ.
В рамках изменений граждане могут получить налоговый вычет в размере 6 процентов от заработной платы для стимулирования добровольных пенсионных взносов, объявила гендиректор "ВТБ Пенсионного фонда" Лариса Горчаковская.
Планируется, что новую концепцию презентуют главе Минфина Антону Силуанову.
Ранее сообщалось, что с 1 июля все социальные выплаты и пенсии будут перечисляться только на карты национальной платежной системы "Мир". Если такой карты нет, средства будут отправлены на счета или вклады с возможностью пополнения и снятия.
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