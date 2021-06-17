Минтруд разработал порядок информирования о будущей пенсии

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Минтруд РФ подготовил проект об информировании россиян о будущей пенсии.
Женщины будут получать уведомление с 40 лет, а мужчины – с 45. В ведомстве напомнили, что с 2022 года Пенсионный фонд России начнет активно информировать граждан о предполагаемом размере страховой пенсии по старости, а также о пенсионных накоплениях.
Вся информация будет предоставлена гражданину в личном кабинете на портале госуслуг, а тем, кто не использует портал, – при обращениях в территориальный орган ПФР. Уведомления будут приходить раз в три года.
Ранее сообщалось, что получать на пенсии доход, сопоставимый с заработной платой, можно только в том случае, если заняться накоплениями заранее. По словам заведующего лабораторией пенсионной системы Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгения Якушева, долгосрочные накопления имеют внутреннюю капитализацию за счет процентов, что позволяет получить более высокую доходность на длинных отрезках времени.
Якушев отметил, что если приступить к формированию накоплений слишком поздно, то каждый месяц придется откладывать большие суммы, поэтому пенсию лучше планировать заранее.
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