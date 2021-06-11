Россиянам рассказали о способах увеличения дохода после выхода на пенсию

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Получать на пенсии доход, сопоставимый с заработной платой, можно только в том случае, если заняться накоплениями заранее, рассказал в интервью радио Sputnik заведующий лабораторией пенсионной системы Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев.

Эксперт объяснил, долгосрочные накопления имеют внутреннюю капитализацию за счет процентов, что позволяет получить более высокую доходность на длинных отрезках времени.

"Наименее рискованным инструментом являются банковские депозиты, но доходность по ним низкая. Следующий уровень – это покупка корпоративных и государственных облигаций", – сказал он.

Якушев отметил, что если приступить к формированию накоплений слишком поздно, то каждый месяц придется откладывать большие суммы, поэтому пенсию лучше планировать заранее.

Ранее заместитель директора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин напомнил россиянам, что уже сейчас можно получить средства из накопительной части пенсии, сформированной с 2002 по 2014 годы.