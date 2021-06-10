Россиянам рассказали, как получить выплаты по "старому" пенсионному возрасту

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При достижении пенсионного возраста и соблюдении ряда условий россияне смогут получить деньги из накопительной части пенсии, сформированной в период с 2002 по 2014 годы, напомнил заместитель директора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

Об этом сообщает агентство "Прайм". Эксперт уточнил, что существует три варианта выплат: пожизненно, единовременно или в течение определенного срока. Для получения средств следует обратиться с соответствующим заявлением в ПФР или НПФ, в зависимости от того, где именно хранятся деньги пенсионера.

Ранее заместитель декана Экономического факультета РУДН по научной работе Елена Григорьева рассказала, что в случае смерти человека накопительная часть пенсии переходит наследникам умершего. В свою очередь юрист Единого центра защиты Светлана Новикова объяснила, что если при жизни не определить людей и доли средств, которые они получат, то накопления распределят в равных частях между наследниками.