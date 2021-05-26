Эксперты рассказали, что происходит с накопительной пенсией после смерти человека

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В случае смерти человека накопительная часть пенсии переходит наследникам умершего. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты", задавший соответствующий вопрос юристам.

"Выплачивается накопительная пенсия наследникам в общем порядке, но если написано завещание и в нем указано, кто может стать наследником, то выплата будет произведена в пользу этого лица", – заместитель декана Экономического факультета РУДН по научной работе Елена Григорьева.

Юрист Единого центра защиты Светлана Новикова пояснила, что если при жизни человек не определит людей и доли средств, которые они получат, то накопления распределят в равных долях между наследниками одной очереди. Наследники каждой последующей очереди могут претендовать на деньги только в случае отсутствия представителей предыдущей.

По ее словам, процедура наследования накопительной части пенсии не отличается от таковой в случае с любым другим имуществом. В течение полугода необходимо заявить о своем праве на сбережения и с помощью документов доказать свое родство с умершим.

Уточняется, что накопительная часть пенсии есть у граждан, рожденных в 1967 году и позже, которые успели до 2014 года скопить деньги в негосударственных пенсионных фондах.

Ранее замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова рассказала, кто имеет право претендовать сразу на две пенсии.

По ее словам к таким гражданам относятся участники Великой Отечественной войны. Им положены военные выплаты и по старости. Это также распространяется на бывших сотрудников силовых ведомств.

