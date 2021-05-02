В Совфеде назвали категории граждан с правом получения сразу двух пенсий

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Право на получение одновременно двух пенсий имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны, рассказала заместитель главы социального комитета Совфеда Елена Бибикова.

По ее словам, речь идет о двух видах выплат: по инвалидности и по старости.

"В некоторых случаях две пенсии – военную и по старости – могут получать и бывшие сотрудники силовых структур", – рассказала Бибикова "Парламентской газетой".

Она отметила, что это распространяется на силовиков.

"Речь идет о тех из них, кто заработали пенсию по выслуге лет в силовом ведомстве, а после успели выработать стаж, а в этом году это 12 лет, и нужное количество пенсионных баллов – сейчас это 21 балл – для назначения страховой по старости в системе обязательного пенсионного страхования", – пояснила сенатор.

Ранее председатель "Партии пенсионеров" Владимир Бураков предложил ввести оформление выхода граждан на пенсию не по достижении определенного возраста, а по трудовому стажу. Он отметил, что наличия 30-летнего трудового стажа вполне достаточно для того, чтобы человек имел право уйти на пенсию. Бураков напомнил, что в России уже существует такая практика для определенных категорий служащих.