Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2021 года

С 1 июля россиян ожидает целый ряд новшеств. Появятся новые детские выплаты, изменятся правила зачисления пенсий, а гаджеты начнут выходить с новыми предустановленными программами. Рассказываем об этих и других изменениях.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пособия на детей

С 1 июля в России вступят в силу законы о новых выплатах, которые предложил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. С этого момента получить ежемесячное пособие смогут женщины, которые встали на учет в первые 12 недель беременности и находятся в трудной жизненной ситуации. Размер материальной поддержки будет рассчитываться после оценки нуждаемости.

Еще одна дополнительная выплата коснется одиноких родителей, которые воспитывают ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. На нее можно претендовать, если второй родитель погиб, не вписан в свидетельство о рождении либо вписан со слов матери. Также выплату сможет получить законный представитель ребенка.

Новое пособие охватит и детей-сирот. Опекун или попечитель получат его, если ребенок не находится на полном государственном обеспечении. Выплата назначается с 8 лет и может ежегодно продлеваться по просьбе заявителя вплоть до того, как ребенку исполнится 17 лет.



Соцвыплаты – на карту "Мир"

С 1 июля банки не смогут переводить пенсии и государственные выплаты на карты международных платежных систем. С начала месяца их станут начислять только на карту "Мир".

В Пенсионном фонде России (ПФР) пояснили, что для получения карты "Мир" нужно обратиться в зачисляющий пенсию банк, а позже сообщить ее реквизиты в ПФР. Это можно сделать через портал госуслуг или личный кабинет на сайте фонда.

Если пенсионер до 1 июля не оформил карту "Мир", банк зачислит деньги на счет, не привязанный к карте, сообщили в Банке России. Если счета нет, банк направит получателю приглашение явиться за выплатой в течение 10 рабочих дней со дня ее поступления либо предоставить реквизиты счета с картой "Мир" или счета без использования карт.

Если за 10 дней пенсионер не вышел на связь, банк на 11-й рабочий день возвращает выплату в ПФР и уведомляет об этом клиента.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Обследование для переболевших COVID-19

Россияне, перенесшие коронавирус, с 1 июля смогут пройти углубленную диспансеризацию. Услугу можно получить по полису ОМС до конца 2023 года. В первую очередь на диспансеризацию позовут граждан, переболевших COVID-19 в средней и тяжелой форме.

Информация о полученных льготах

С начала июля россияне смогут получать информацию о положенной им социальной поддержке по единому телефонному номеру. Ранее эти сведения были доступны на портале госуслуг. Номер уже работает в тестовом режиме: 8 (800) 200-04-12.

На первом этапе россияне смогут получить информацию о льготах Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования, Роструда и учреждения медико-социальной экспертизы.

Отечественные приложения в телефонах

С 1 июля во всех гаджетах с выходом в интернет должно быть предустановленное отечественное программное обеспечение. Это такие приложения, как "Яндекс. Браузер", "Почта Mail.ru", "Госуслуги", "Одноклассники", "ВКонтакте" и другие.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Подрастет "коммуналка"

С начала второго летнего месяца в стране увеличится цена на жилищно-коммунальные услуги. В Федеральной антимонопольной службе заявили, что тарифы будут проиндексированы примерно на 3,3%. Нарушения при установлении региональных цен будут строго пресекаться, подчеркнули в ведомстве.

Льготная ипотека

В июле увеличится число заемщиков, которые могут претендовать на семейную ипотеку под 6% годовых. В программу смогут войти семьи, где с начала 2018 года родился хотя бы один ребенок. В Москве и области максимальная сумма кредита по такой ипотеке равна 12 миллионам рублей.

При этом с 2 июля на год продлевается базовая программа льготной ипотеки на новостройки. Однако ее условия ужесточат: максимальная ставка повышается с 6,5 до 7%, а предельная сумма кредита для всех регионов снизится до 3 миллионов рублей.

Правила для туристов

С 1 июля на курортах Краснодарского края меняются правила размещения туристов в гостиницах и пансионатах. С начала месяца для заселения потребуется отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов, в отелях и гостиницах станет обязательным и для детей, пояснили в пресс-службе администрации Краснодарского края. При этом на детские лагеря новые требования не распространяются.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Предел транспортного налога

Федеральная налоговая служба с 1 июля перестанет перерасчитывать транспортный налог в сторону увеличения, если это влечет за собой рост ранее уплаченной налогоплательщиком суммы. Подобную норму уже ввели в отношении имущественного и земельного налогов.