В Общественной палате РФ откроется пункт вакцинации и углубленной диспансеризации

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Мобильный пункт вакцинации и углубленной диспансеризации граждан откроется в Общественной палате РФ. Пройти обследование и привиться можно будет 1–2 июля, сообщили в пресс-службе ОП.

"В четверг, 1 июля, в 09:30 в Общественной палате РФ (Миусская площадь, дом 7, строение 1) состоится открытие пункта углубленной диспансеризации и вакцинации граждан. Мобильный пункт будет работать 1 и 2 июля: сотрудники ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины" Минздрава России будут проводить вакцинацию от COVID-19, а также обследования, включенные в программу углубленной диспансеризации, с 10:00 до 18:00", – говорится в сообщении.



Врачи также проведут бесплатные обследования гражданам, переболевшим COVID-19.

"Это оценка сатурации кислорода в крови в покое, проведение спирометрии, тест с шестиминутной ходьбой, исследование уровня общего холестерина в крови, измерение роста, веса и окружности талии, измерение уровня артериального давления, определение глюкозы крови экспресс-методом, измерение внутриглазного давления, электрокардиография, биоимпедансометрия", – объяснили в пресс-службе.

Отмечается, что вакцинация и обследования будут проводиться по заранее составленным спискам.

"Вакцинация будет возможна следующими препаратами: "Гам-КОВИД-Вак", "ЭпиВакКорона", "КовиВак". Вакцинация проводится в строгом соответствии с официальной инструкцией по применению указанных лекарственных препаратов. После проведения двухэтапной вакцинации выдается сертификат о вакцинации против COVID-19 с указанием даты введения каждого компонента. Вакцинация и диспансеризация проводятся бесплатно по предварительно оформленным спискам без очередей и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм", – дополнили в пресс-службе.

Ранее Сергей Собянин заявил о росте числа записей на вакцинацию от коронавируса в столице. По его словам, показатель желающих сделать прививку вырос до 86 тысяч человек за последнюю неделю.

