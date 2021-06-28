Собянин рассказал о постепенном расширении вакцинации трудовых мигрантов

Схему вакцинации мигрантов от коронавируса в Москве планируется значительно расширить и упростить, сообщил Сергей Собянин во время посещения многофункционального миграционного центра в Сахарове.

"Следующий шаг, который мы приняли, – тестирование системы вакцинации мигрантов. Первые 10 дней будем реализовывать в тестовом режиме по заявкам работодателей. В дальнейшем мы будем упрощать эту схему, расширять ее," – сообщил Собянин.

Пункт вакцинации в миграционном центре в Сахарове открыт с 09:00 до 21:00. Два врача и 12 медсестер способны принять свыше 2 тысяч человек в день. Прививают мигрантов вакциной "Спутник Лайт".

Также 29 июня откроется еще один пункт вакцинации трудовых мигрантов на территории ТЦ "Садовод". Он будет принимать пациентов с 08:00 до 20:00. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.