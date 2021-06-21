Еще шесть станций откроют на Киевском направлении МЖД до конца года

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В 2021 году на Киевском направлении Московской железной дороги откроется еще шесть станций. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.
"В 2021 году на Киевском направлении будущего МЦД-4 откроются две новые – Минская и Аминьевская – и четыре реконструируемые станции – Толстопальцево, Кокошкино, Матвеевская, Апрелевка", – говорится в сообщении.
Готовность станции Апрелевка оценивается как высокая. Она откроется летом. В то же время воспользоваться станциями Толстопальцево, Матвеевская, Аминьевская пассажиры смогут осенью. В конце года откроется Минская.
Пассажирская инфраструктура остановочных пунктов имеет единый архитектурный стиль МЦД, а также является комфортной и безопасной. На всех станциях будут высокие платформы и удобная навигация, а длинные навесы защитят пассажиров от осадков.
Благодаря подземным и надземным пешеходным переходам с вестибюлями, оборудованными лифтами и эскалаторами для маломобильных пассажиров, удастся обеспечить безопасный переход через пути и выход на платформы.
"На Киевском направлении МЖД уже завершены работы по строительству пяти станций (Победа, Санино, Мичуринец, Крекшино, Внуково) из 14, которые войдут в будущий МЦД-4. В 2021 году запланировано открытие еще шести станций, две из которых новые. Одновременно для увеличения пропускной способности участка Москва – Апрелевка ведется укладка дополнительных главных путей", – отметил начальник МЖД Михаил Глазков.
Он рассказал, что с момента старта реконструкции Киевского направления отсыпали 386 тысяч кубических метров земляного полотна, уложили 28 километров путей, из которых электрифицировали 18 километров.
Ранее Сергей Собянин утвердил проект развития территорий у станций Тушинская и Трикотажная МЦД-2. Рядом со станциями появятся парковки для автомобилей и велосипедов, а также стоянки такси. От станций до остановок общественного транспорта можно будет добраться под навесами, защищающими от дождя и снега.
"Это наш город": станцию Аминьевская МЦД-4 откроют в этом году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: