Еще шесть станций откроют на Киевском направлении МЖД до конца года

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В 2021 году на Киевском направлении Московской железной дороги откроется еще шесть станций. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

"В 2021 году на Киевском направлении будущего МЦД-4 откроются две новые – Минская и Аминьевская – и четыре реконструируемые станции – Толстопальцево, Кокошкино, Матвеевская, Апрелевка", – говорится в сообщении.

Готовность станции Апрелевка оценивается как высокая. Она откроется летом. В то же время воспользоваться станциями Толстопальцево, Матвеевская, Аминьевская пассажиры смогут осенью. В конце года откроется Минская.

Пассажирская инфраструктура остановочных пунктов имеет единый архитектурный стиль МЦД, а также является комфортной и безопасной. На всех станциях будут высокие платформы и удобная навигация, а длинные навесы защитят пассажиров от осадков.

Благодаря подземным и надземным пешеходным переходам с вестибюлями, оборудованными лифтами и эскалаторами для маломобильных пассажиров, удастся обеспечить безопасный переход через пути и выход на платформы.

"На Киевском направлении МЖД уже завершены работы по строительству пяти станций (Победа, Санино, Мичуринец, Крекшино, Внуково) из 14, которые войдут в будущий МЦД-4. В 2021 году запланировано открытие еще шести станций, две из которых новые. Одновременно для увеличения пропускной способности участка Москва – Апрелевка ведется укладка дополнительных главных путей", – отметил начальник МЖД Михаил Глазков.

Он рассказал, что с момента старта реконструкции Киевского направления отсыпали 386 тысяч кубических метров земляного полотна, уложили 28 километров путей, из которых электрифицировали 18 километров.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект развития территорий у станций Тушинская и Трикотажная МЦД-2. Рядом со станциями появятся парковки для автомобилей и велосипедов, а также стоянки такси. От станций до остановок общественного транспорта можно будет добраться под навесами, защищающими от дождя и снега.

