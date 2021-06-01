18:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин утвердил проект развития территорий у станций Тушинская и Трикотажная МЦД-2. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
"Правительство Москвы утвердило проект планировки территории, прилегающей к станциям Тушинская и Трикотажная МЦД-2 – участок от улицы Свободы до МКАД площадью 79,9 гектара", – говорится в сообщении.
Проектом предусмотрено строительство двух новых подземных пешеходных переходов.
Рядом со станциями появятся парковки для автомобилей и велосипедов, а также стоянки такси. От станций до остановок общественного транспорта можно будет добраться под навесами, защищающими от дождя и снега.
Кроме того, специалисты намерены обновить инженерные коммуникации и установить шумозащитные окна в строениях, располагающихся рядом со станциями.
В мае Сергей Собянин рассказал о ходе благоустройства поймы реки Яузы. По словам градоначальника, зеленую территорию удалось комплексно улучшить в том числе благодаря предложениям со стороны жителей столицы.
Также в этом месяце в Москве начался мониторинг зеленых насаждений. На специальных площадках дендрологи и энтомофитопатологи обследуют более 10 тысяч деревьев и 17 тысяч кустарников.
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