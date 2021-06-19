Пешеходный переход через пути МЦД-2 появится в районе Аэропорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пешеходный переход через железнодорожные пути МЦД-2 возведут в районе улицы Черняховского и Большого Коптевского проезда. Об этом сообщает mos.ru.

"В настоящее время завершена разработка градостроительной документации для реализации проекта", – рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

В столице запущено интенсивное движение железнодорожного транспорта, что требует строительства новых пешеходных переходов, которые способны обеспечить удобное и безопасное пересечение горожанами путей.

Движение по первым двум МЦД стартовало в ноябре 2019 года. МЦД-2 "Курско-Рижский", на котором располагается 35 станций, проходит от Нахабина до Подольска. C 11 станций можно пересесть на метро и МЦК.

Ранее стало известно, что станция Толстопальцево будущего четвертого Московского центрального диаметра готова более чем наполовину. Реконструкцию станции планируют завершить в текущем году.

