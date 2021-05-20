Пешеходный путепровод через Киевское шоссе в ТиНАО оборудуют системой безопасности

14:16
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Пешеходный путепровод на 36-м километре Киевского шоссе в ТиНАО оборудуют системой безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.
Как рассказала руководитель ГАУ "Московская государственная экспертиза" Анна Яковлева, специалисты рассмотрели проект ремонтных работ для пешеходного перехода у автобусной остановки "Река Незнайка" в поселении Марушкинском.
Система безопасности и мониторинга объединит в себе модули сбора и обработки информации, теленаблюдения, охранной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, а также контроля управления доступом, технологической безопасности и передачи данных.
В пресс-службе добавили, что благодаря этому будут обеспечены сбор, обработка и хранение информации, передача данных в дежурный и главный диспетчерские пункты.
Ранее сообщалось, что в столице появится подземный переход через пути МЦД-1 и Дмитровское шоссе. Длина тоннельной части перехода составит около 83 метров. Кроме того, запланировано устройство трех прямых лестничных сходов. Первый будет располагаться на четной стороне Дмитровского шоссе, второй оборудуют на нечетной стороне, а третий сход обустроят на четной стороне улицы Яблочкова.
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