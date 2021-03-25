В Москве появится подземный переход через пути МЦД-1 и Дмитровское шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В столице построят подземный пешеходный переход на пересечении железнодорожных путей МЦД-1 и Дмитровского шоссе. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, специалисты также проведут переустройство инженерных коммуникаций: сетей водопровода, ливневой канализации, электрических кабельных линий и наружного освещения.

Длина тоннельной части перехода составит порядка 83 метров. Кроме того, запланировано устройство трех прямых лестничных сходов. Первый будет располагаться на четной стороне Дмитровского шоссе, второй оборудуют на нечетной стороне, а третий сход обустроят на четной стороне улицы Яблочкова. Стены прохожей части тоннеля и лестничных сходов облицуют керамогранитом.

Помимо этого, в переходе будут находиться технические помещения, такие как электрощитовая, аппаратная, машинные помещения лифтов, а также служебные и подсобные помещения. Также пешеходный переход адаптируют для доступа маломобильного населения, передает портал мэра и правительства Москвы.

Ранее сообщалось, что в столице планируют возвести семь новых мостов. При строительстве будет использован опыт сооружения конструкций через Керченский пролив, соединивших Краснодарский край и Крым.