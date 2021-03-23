В Москве построят семь новых мостов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице планируют возвести семь новых мостов.

По его словам, при строительстве будет использован опыт сооружения конструкций через Керченский пролив, соединивших Краснодарский край и Крым.

Бочкарев добавил, что похожим способом в столице ранее был построен мост над Кожуховским затоном. Концепции новых мостов будут подготовлены в течение 2021 года.

Речь идет о переходе в Нагатинском затоне, двух пешеходных и двух автомобильных мостах в Мневниках, пешеходном мосте с Крымской набережной на остров Балчуг и автомобильном – в створе Берегового проезда.

Власти Москвы ранее утвердили проект планировки набережной Москвы-реки, которая свяжет Симоновскую набережную с набережной Марка Шагала.