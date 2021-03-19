Два путепровода появятся на Ленинградском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новые путепроводы и дополнительные съезды построят на 24-25-м километрах Ленинградского шоссе. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Протяженность реконструируемого участка составит примерно 1,5 километра. Сейчас путепроводы, которые расположены там, находятся в неудовлетворительном состоянии.

"Планировочными решениями предусматривается строительство путепровода на Ленинградском шоссе на пересечении с железнодорожными путями Октябрьской железной дороги и путепровода на пересечении с Международным шоссе", – сообщила Княжевская.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект строительства двух пешеходных переходов через пути МЦД-1. Площадь проектируемой территории составляет 122,93 гектара.