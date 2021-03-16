18:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Сергей Собянин утвердил проект строительства двух пешеходных переходов через пути МЦД-1. Об этом рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
"Утвержден проект планировки территории, расположенной вдоль путей МЦД-1 между станциями Дегунино и Лианозово", – говорится в сообщении.
Площадь проектируемой территории составляет 122,93 гектара. Реализация проекта планировки пройдет в несколько этапов и будет включать строительство новых платформ островного типа, наземного и подземного пешеходных переходов, реконструкцию пешеходного прохода под ж/д путями в створе улицы Поморской.
Также специалисты планируют построить тротуары для подхода к новым пешеходным переходам и реконструировать прилегающую улично-дорожную сеть.
"В частности, запланировано продление Керамического проезда от дома 45, корпуса 1, до станции Дегунино, реконструкция улицы Илимской и улицы Поморской, строительство и реконструкция внутриквартальных проездов", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на пересечении улиц 8 Марта и Приорова с путями Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) построят путепровод. Проект планировки уже согласован в Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) Москвы.
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