Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сергей Собянин утвердил проект строительства двух пешеходных переходов через пути МЦД-1. Об этом рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Утвержден проект планировки территории, расположенной вдоль путей МЦД-1 между станциями Дегунино и Лианозово", – говорится в сообщении.

Площадь проектируемой территории составляет 122,93 гектара. Реализация проекта планировки пройдет в несколько этапов и будет включать строительство новых платформ островного типа, наземного и подземного пешеходных переходов, реконструкцию пешеходного прохода под ж/д путями в створе улицы Поморской.

Также специалисты планируют построить тротуары для подхода к новым пешеходным переходам и реконструировать прилегающую улично-дорожную сеть.

"В частности, запланировано продление Керамического проезда от дома 45, корпуса 1, до станции Дегунино, реконструкция улицы Илимской и улицы Поморской, строительство и реконструкция внутриквартальных проездов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на пересечении улиц 8 Марта и Приорова с путями Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) построят путепровод. Проект планировки уже согласован в Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) Москвы.