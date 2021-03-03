Путепровод построят через пути Рижского направления МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Путепровод построят на пересечении улиц 8 Марта и Приорова с путями Рижского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Проект планировки уже согласован в Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) Москвы.

"В районе, где появится путепровод, расположен жилой комплекс со школой и детским садом. Благодаря его строительству транспортная ситуация для местных жителей существенно улучшится", – отметила ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

В рамках проекта строительства путепровода будут также продолжены 1,6 километра дорог и проездов. Кроме того, на выбранном участке появится отстойно-разворотная площадка с конечной остановкой общественного транспорта.

Ожидается, что в период проведения работ оптимизируют местную инженерную инфраструктуру. Так, будут установлены семь опор под переустройство воздушного участка линии электропередачи, а также временно перенесена трансформаторная подстанция.

По информации главы департамента строительства Рафика Загрутдинова, в Москве с начала 2021 года ввели в эксплуатацию более 11 километров дорог. Помимо этого, в городе открыли восемь искусственных сооружений и один пешеходный переход.

