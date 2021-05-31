Станция Толстопальцево будущего МЦД-4 готова на 50%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Станция Толстопальцево будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) готова более чем наполовину. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Реконструкцию станции планируют завершить в текущем году.

"Специалисты забивают шпунтовые сваи в тоннеле. Также они приступили к монолитным работам в южном вестибюле", – говорится в сообщении.

Согласно планам, там появится современный пригородный вокзал, которым в основном будут пользоваться жители поселков Толстопальцево и Кокошкино. Специалисты уже возвели новую платформу, которую оборудуют навесом на всю длину, удобной навигацией и освещением. Также будет построен тоннель с лифтами и эскалаторами.

Толстопальцево станет шестым современным пригородным вокзалом на Киевском направлении МЖД.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории у станции Поклонная Киевского направления МЖД, которая станет частью МЦД-4. В рамках него планируется возведение пешеходного моста через реку Сетунь, а также строительство пешеходного перехода через железнодорожные пути в сторону проспекта Генерала Дорохова. Рядом со станцией появятся стоянки для такси, парковки и остановки общественного транспорта.

