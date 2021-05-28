Новую станцию Поклонная МЦД-4 построят до конца 2022 года

13:56
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Новую станцию МЦД-4 Поклонная построят до конца 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, согласно проекту, к станции подведут дороги, кроме того, от МЦД до остановок общественного транспорта и стоянок такси будут организованы навесы от непогоды.
"Строительство планируется завершить до конца 2022 года", – уточнил Бочкарев.
Как отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, возле перспективной станции находятся несколько жилых кварталов, жители которых нуждаются в комфортной и безопасной инфраструктуре.
"Для удобства жителей будут организованы маршруты подвоза пассажиров и обустроены шесть остановок общественного транспорта. Кроме того, предполагается строительство внеуличного пешеходного перехода через железнодорожные пути, интегрированного в проектируемый конкорс станции", – рассказала Княжевская.
Кроме того, возле станции предусмотрена велосипедная и наземная парковка вдоль и с северной стороны 2-го Мосфильмовского переулка.
Ранее в мае Андрей Бочкарев оценил ход строительства станции Щукинская МЦД-2. По словам специалиста, платформа завершена на 90%, основные строительные работы уже завершены.
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