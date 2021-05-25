Поезда МЦД перевезли более 215 млн человек за 1,5 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Поезда Московских центральных диаметров перевезли за 1,5 года работы более 215 миллионов пассажиров, рассказали Москве 24 в пресс-службе МЦД.
"Из них по D1 проехали уже более 94 миллионов человек, а по D2 – более 121 миллиона человек", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что МЦД сделали транспорт столицы еще более доступным и удобным. Миллионы пассажиров получили новую транспортную мобильность. Уровень транспортного обслуживания на железной дороге также повысил обновленный подвижной состав, удобная система оплаты и новые реконструированные станции.
"И даже в непростой прошлый год в условиях пандемии на МЦД пассажиропоток падал медленнее, а после нее восстановился быстрее, чем во всем московском транспорте. Сейчас он восстановился на 105% в отношении к доковидному периоду", – говорится в сообщении.
Развитие МЦД продолжается. В этом году планируется открыть 11 новых и реконструируемых вокзалов, включая Восточный на ТПУ "Черкизовская".
Кроме того, на Московских центральных диаметрах теперь можно расплачиваться банковскими картами. Система пока работает в тестовом режиме, но на многих турникетах уже появились соответствующие стикеры.
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