Поезда МЦД перевезли более 215 млн человек за 1,5 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Поезда Московских центральных диаметров перевезли за 1,5 года работы более 215 миллионов пассажиров, рассказали Москве 24 в пресс-службе МЦД.

"Из них по D1 проехали уже более 94 миллионов человек, а по D2 – более 121 миллиона человек", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что МЦД сделали транспорт столицы еще более доступным и удобным. Миллионы пассажиров получили новую транспортную мобильность. Уровень транспортного обслуживания на железной дороге также повысил обновленный подвижной состав, удобная система оплаты и новые реконструированные станции.

"И даже в непростой прошлый год в условиях пандемии на МЦД пассажиропоток падал медленнее, а после нее восстановился быстрее, чем во всем московском транспорте. Сейчас он восстановился на 105% в отношении к доковидному периоду", – говорится в сообщении.

Развитие МЦД продолжается. В этом году планируется открыть 11 новых и реконструируемых вокзалов, включая Восточный на ТПУ "Черкизовская".

Кроме того, на Московских центральных диаметрах теперь можно расплачиваться банковскими картами. Система пока работает в тестовом режиме, но на многих турникетах уже появились соответствующие стикеры.