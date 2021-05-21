Еще 18 станций Казанского направления МЖД оборудовали валидаторами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Еще 18 станций Казанского направления Московской железной дороги оснастили валидаторами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центральной ППК. Таким образом, общее количество остановок с возможностью использовать билеты, приобретенные через мобильное приложение, составило 31.
В частности, продажи электронных билетов запускают на следующих станциях:
Использование современных технологий позволяет покупать билеты в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК" и в приложениях партнеров всего за несколько секунд. Теперь пассажиры этих станций смогут оформить проездной документ за пару кликов, имея под рукой гаджет.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице почти завершено строительство самой длинной железнодорожной эстакады. Она станет частью соединительной линии между Киевским и Смоленским направлениями МЖД.
Четыре остановочных пункта, которые расположатся на ней, войдут в состав МЦД-4. В их числе Кутузовская, Камушки, Поклонная Гора и будущая Ермакова Роща.
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