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Транспорт

07:32

Еще 18 станций Казанского направления МЖД оборудовали валидаторами

транспорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Еще 18 станций Казанского направления Московской железной дороги оснастили валидаторами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центральной ППК. Таким образом, общее количество остановок с возможностью использовать билеты, приобретенные через мобильное приложение, составило 31.

В частности, продажи электронных билетов запускают на следующих станциях:

  • Коренево;
  • Гжель;
  • Родники;
  • Люберцы-2;
  • Овражки;
  • Кузяево;
  • Подосинки;
  • Григорово;
  • Шевлягино;
  • Хрипань;
  • Остановочный пункт 55 км;
  • Остановочный пункт 41 км;
  • Платформа 49 км;
  • Остановочный пункт 52 км
  • Донино.

Еще на трех станциях валидаторы введут в эксплуатацию в ближайшее время. Речь идет об остановочных пунктах Вялки, Анциферово, Игнатьево.

Использование современных технологий позволяет покупать билеты в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК" и в приложениях партнеров всего за несколько секунд. Теперь пассажиры этих станций смогут оформить проездной документ за пару кликов, имея под рукой гаджет.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице почти завершено строительство самой длинной железнодорожной эстакады. Она станет частью соединительной линии между Киевским и Смоленским направлениями МЖД.

Четыре остановочных пункта, которые расположатся на ней, войдут в состав МЦД-4. В их числе Кутузовская, Камушки, Поклонная Гора и будущая Ермакова Роща.

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