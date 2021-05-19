Станция Щукинская МЦД-2 готова на 90%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство станции Щукинская МЦД-2 близится к концу. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"На станции завершены основные строительные работы, ведется отделка помещений и благоустройство территорий. Готовность станции составляет 90%", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

С новой станции можно будет пересесть на одноименную платформу Таганско-Краснопресненской линии метро. Рядом организуют остановки общественного транспорта.

Бочкарев уточнил, что это уже восьмая современная станция МЦД-2, построенная с момента запуска проекта. После завершения всех работ она улучшит транспортное обслуживание 170 тысяч жителей столичных районов Щукино и Покровское-Стрешнево.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории у станции Поклонная Киевского направления МЖД, которая станет частью МЦД-4. В рамках него планируется возведение пешеходного моста через реку Сетунь, а также строительство пешеходного перехода через железнодорожные пути в сторону проспекта Генерала Дорохова. Рядом со станцией появятся стоянки для такси, парковки и остановки общественного транспорта.

