Ракова назвала число госпитализаций при COVID-19 в Москве антирекордным

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала заявила, что в столице зафиксировано антирекордное число госпитализаций с COVID-19.
"Увеличивается количество людей, которые госпитализируются, и по этому показателю мы тоже перешли Рубикон и вышли на новый антирекорд", – отметила специалист.
По словам представителя мэрии, сейчас 15% больных с коронавирусом в Москве находятся в реанимации и нуждаются в повышенном контроле со стороны врачей.
В Москве за последние сутки выявили 7 916 новых случаев COVID-19. Всего по России это число достигло отметки 20 393 новых заболевших за тот же период.
В рамках реализации мер по борьбе с коронавирусом в столице вводится дистанционный режим работы для 30% сотрудников организаций и предприятий. Исключение составляют привитые сотрудники. Также отмечается, что требование не распространяется на ряд госструктур.
Число заболевших коронавирусом в России за неделю увеличилось вдвое
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